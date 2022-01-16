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В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,4

Очаг находился на глубине 137 км

БУХАРЕСТ, 16 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в воскресенье в уезде Вранча на востоке Румынии. Об этом сообщил Национальный институт физики Земли.

Очаг находился на глубине 137 км. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Румыния - страна с повышенной сейсмической активностью, подземные толчки фиксируются здесь регулярно. Только в минувшую субботу в сейсмоактивной зоне Вранча были зафиксированы три землетрясения магнитудами 3,7, 3,3 и 3,5.

С начала этого года в Румынии произошло 19 подземных толчков магнитудой от 2 до 4. Самое сильное в прошлом году землетрясение - магнитудой 4,7 - произошло в стране 26 мая. Оно ощущалось и в Бухаресте.

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