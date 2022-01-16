Полицейские задержали мужчину, угрожавшего пассажирам в автобусе в Москве

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Калужской области мужчину, который угрожал пассажирам в автобусе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками столичной полиции личность правонарушителя была установлена. 29-летний мужчина задержан на территории Калужской области", - сказали в главке, отметив, что личность дебошира установили в течение суток.

В пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве уточнили, что в ближайшее время мужчину доставят в следственный отдел для проведения следственных действий. Уже назначены судебные экспертизы.

Ранее в воскресенье в СМИ появилось видео, на котором мужчина агрессивно ведет себя в общественном транспорте. Назвавшись дагестанцем, он высказывает угрозы и националистические реплики в адрес других пассажиров. В отношении него возбуждено дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Данная статья предусматривает до шести лет лишения свободы.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал возмутительной попытку молодого человека говорить от имени "дагестанского народа, которому чужды подобные варварские проявления". По его словам, поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему в том числе отношение к старшим. Меликов отметил, что этот человек должен принести извинения не только тем, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам, от лица которых он пытался выступить.