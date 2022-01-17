Работников восьми школ Южно-Сахалинска эвакуировали из-за сообщений о минировании

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 января. /ТАСС/. Спасатели в понедельник эвакуировали из восьми школ Южно-Сахалинска и его пригорода всех сотрудников в связи с сообщениями о минировании. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Персонал эвакуирован из зданий, учащихся в здании не было. На месте работает кинологический расчет", - рассказали в управлении.

По информации МЧС, в службу 112 анонимно сообщили о минировании одной гимназии, одной кадетской школы, одного лицея, трех обычных школ Южно-Сахалинска и двух школ в пригородной части.

Ранее в Сахалинской области бушевал мощный циклон с метелями и сильным ветром. В связи с этим все школьники Южно-Сахалинского городского округа были переведены на дистанционное обучение до 18 января.