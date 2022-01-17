Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юге Мексики

МЕХИКО, 17 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в воскресенье у тихоокеанского побережья штата Оахака на юге Мексики. Об этом сообщило в Twitter региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

"К настоящему времени сведений о пострадавших или разрушениях не поступало", - говорится в сообщении. По данным властей, очаг землетрясения залегал в 34 км к востоку от населенного пункта Крусесита на глубине 43 км. Согласно предварительным данным, магнитуда составила 5,9, однако позднее эта оценка была пересмотрена.

В сентябре 2017 года Мексика пережила два мощных землетрясения. Жертвами удара стихии 7 сентября (магнитудой 8,2) в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 102 человека. Землетрясение 19 сентября (магнитудой 7,1) унесло жизни 369 человек, из них 228 погибли в Мехико. Подземные толчки повредили более 180 тыс. домов и квартир в южных и центральных штатах, порядка 40 тыс. были полностью уничтожены. Материальный ущерб был причинен более чем 2 млн человек.