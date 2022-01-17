В Приморье произошла авария с четырьмя машинами

ВЛАДИВОСТОК, 17 января. /ТАСС/. Авария с участием четырех машин произошла в Уссурийском городском округе в Приморье, пострадали два человека, сообщила в понедельник пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

ДТП произошло на 663-м километре гострассы "Хабаровск - Владивосток (обход Уссурийска)".

"По предварительной информации, двигаясь со стороны Хабаровска в направлении Владивостока, водитель автомобиля Toyota Corolla, 34-летний мужчина, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем MMC Delica, а далее с автомобилями Honda HR-V и Scania PBX 400, движущимися во встречном направлении. В результате удара получили травмы два человека: пассажир Toyota Corolla, 29-летняя женщина, ей потребовалась госпитализация, и пассажир MMC Delica, 40-летний мужчина, ему назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Стаж вождения водителя Toyota Corolla составляет 14 лет, в 2021 году мужчину привлекали к административной ответственности по статье "Непредоставление преимущества в движении пешеходам", водитель оплатил штраф. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, назначено проведение ряда исследований.