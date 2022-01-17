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В Новосибирске около 50 домов остались без тепла

Причиной стало повреждение трубопровода

НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Повреждение на магистральном трубопроводе стало причиной отключения теплоснабжения в 47 многоквартирных жилых домах, пяти детских образовательных и в одном медицинском учреждениях в левобережной части Новосибирска, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Сибирской генерирующей компании" (СГК), обеспечивающей теплоснабжение в городе.

"В секторе отключения будут находиться 47 многоквартирных жилых домов, а также пять детских образовательных учреждений и одно медицинское", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы планируется завершить во вторник в 02:00 (22:00 мск понедельника).

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