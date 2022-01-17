В 2021 году около 6 тыс. человек совершили в отношении детей половые преступления

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Почти 6 тыс. человек за девять месяцев 2021 года совершили сексуальные преступления в отношении детей, из них только 147 имели диагноз "педофилия". Об этом сообщила замглавы Следственного комитета РФ Елена Леоненко в интервью ТАСС, полный текст которого будет опубликован в понедельник на сайте агентства.

"Всего за девять месяцев 2021 года совершили половые преступления в отношении детей почти 6 тысяч человек, из них диагноз "педофилия" был установлен 147 лицам", - сказала она.

Леоненко пояснила, что зачастую среди тех, кто совершает преступления на сексуальной почве, откровенно асоциальные личности, для которых ребенок являлся просто более доступным объектом насилия, а не предпочитаемым. "Например, почти три четверти потерпевших по ст. 134 УК РФ ("Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) составляли подростки в возрасте 15 лет и старше", - уточнила она. По ее словам, особую опасность представляют преступники с патологическим влечением к детям и сексуальному насилию.

Она сообщила, что доля направленных в суды уголовных дел о половых преступлениях в России в последние годы увеличивалась, росло и количество расследованных преступлений такой категории. "За три квартала прошлого года эта доля составила 66%. Однако было бы не совсем корректным утверждать, что в нашем обществе постоянно увеличивается число насильников и педофилов. Дело в том, что в 90-е годы значительная доля преступлений данной категории оставалась латентной, а сейчас мы их больше выявляем. И сами потерпевшие, и их родители активно заявляют о совершении подобных преступлений", - отметила Леоненко.