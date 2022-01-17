В Красноярске эвакуировали школы третий рабочий день подряд

КРАСНОЯРСК, 17 января. /ТАСС/. Эвакуация учащихся и персонала нескольких школ проходит в Красноярске, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

В минувший четверг из-за ложных сигналов о минировании были эвакуированы учащиеся и персонал 111 школ Красноярска, а также посетители и работники трех торгово-развлекательных центров. В пятницу вновь были эвакуированы восемь школ.

"Эвакуация школ Красноярска. Как в пятницу", - сказал собеседник агентства не уточнив, сколько учебных заведений эвакуированы.

"Нас эвакуировали", - сообщил один из преподавателей школы №143. Это учебное заведение было эвакуировано и оба предыдущих раза.

Как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах региона, сигналы об угрозе терактов поступают на электронную почту учреждений.