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В Челябинске три человека погибли при пожаре в квартире

Спасатели эвакуировали 20 человек

ЧЕЛЯБИНСК, 17 января. /ТАСС/. Три человека погибли в результате пожара в квартире дома в Челябинске, сообщается в понедельник на сайте регионального ГУ МЧС.

"В 06:58 17 января 2022 года поступило сообщение о возгорании в квартире в жилом доме в городе Челябинск по ул. Молодогвардейцев. При проливке и разборке пожара обнаружены трое погибших (двое мужчин и женщина)", - говорится в сообщении.

Из-за пожара были эвакуированы 20 человек, в том числе пятеро детей.

По данным ведомства, пожар был ликвидирован в 07:33, в тушении огня были задействованы 33 человека и 11 единиц техники. Причины пожара выясняются.

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РоссияЧелябинская область
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