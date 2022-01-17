В гимназиях Екатеринбурга возобновляют учебный процесс после проверок на минирование

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Сообщения о минировании поступили в две гимназии Екатеринбурга. После проверки и осмотра помещений учебный процесс в них возобновляется, сообщил ТАСС начальник департамента образования города Константин Шевченко.

Ранее сообщалось, что гимназию №1 в Екатеринбурге эвакуировали из-за поступившей информации о минировании.

"Проведен осмотр помещений первой и второй гимназий, сейчас возобновляется учебный процесс. Да, [сообщения о минировании поступили в первую и вторую гимназии]", - сказал Шевченко.

"В школах, куда поступили сообщения о минировании, произведена эвакуация учащихся и сотрудников. Здания школ проверены специалистами правоохранительных органов. Взрывные устройства не найдены. <...> В остальных школах города проведены профилактические мероприятия в рамках действующих инструкций Министерства общественной безопасности Свердловской области", - сообщили в пресс-службе администрации города.