В МЧС назвали возможные причины пожара в ДК Моряков в Мурманске

МУРМАНСК, 17 января. /ТАСС/. Причиной возгорания Дома культуры в Мурманске мог стать поджог. Это основная версия, которая рассматривается после произошедшего накануне вечером пожара, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров.

"В настоящее время рассматриваются две причины пожара: основная - поджог и вторая - короткое замыкание в силовом электрокабеле. Истинная причина будет установлена в ходе проверки", - сказал Назаров на оперативном совещании в региональном правительстве.

Глава регионального МЧС также попросил губернатора Мурманской области дать поручение об усилении мер по охране объектов культурного наследия. "Очаг пожара был в неэксплуатируемой части помещения, в связи с этим я попрошу вас дать поручение о усилении работы частных охранных предприятий, обеспечивающих охрану объектов культурного наследия, а также усиления обеспечения пожарной безопасности на объектах незавершенного строительства и объектах реконструкции", - добавил он.

Сообщение о возгорании мурманского ДК Моряков 1936 года постройки поступило вечером в воскресенье. Пламя на площади 50 кв. м удалось оперативно потушить, на месте ЧП работали 35 человек и 10 единиц техники. С августа 2021 года в здании идет реконструкция.