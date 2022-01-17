В Москве на пешеходном переходе машина сбила женщину с ребенком

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля сбил женщину с 11-летней девочкой на пешеходном переходе на Университетском проспекте на западе Москвы, пострадавшие госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Водитель автомобиля Subaru совершил наезд на маму и ее 11-летнюю дочь на Университетском проспекте у дома 16. Женщину госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника", - сказали в пресс-службе. У ребенка диагностирован ушиб грудной клетки, она также госпитализирована.

"Как поясняет водитель, он даже не знал, что здесь есть пешеходный переход", - добавили в пресс-службе. Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП.