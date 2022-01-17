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Анонимные сообщения с угрозами поступили в 14 школ Ростова-на-Дону

Источник во властных структурах сообщил, что родителей попросили забрать детей из школы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 января. /ТАСС/. Не менее 14 школ Ростова-на-Дону утром в понедельник получили анонимные сообщения с угрозами совершения террористических актов. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах области.

"Да, сообщения поступили, - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о массовой рассылке сообщений с угрозами в школы Ростова-на-Дону. - На данный момент известно, что угрозы поступили в 14 школ".

Источник ТАСС во властных структурах сообщил, что в связи с ситуацией родителей попросили забрать своих детей из школы.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

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