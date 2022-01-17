Суд рассмотрит жалобу "ВСМПО-Ависмы" на решение о возмещении 651 млн рублей 2 марта

ТАСС, 17 января. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми назначил на 2 марта рассмотрение апелляционной жалобы корпорации "ВСМПО-Ависма" на решение арбитражного суда Свердловской области, который в ноябре 2021 года удовлетворил иск Уральского межрегионального управления Росприроднадзора к компании о возмещении ущерба в размере 651,6 млн рублей из-за загрязнения почвы. Об этом говорится в картотеке суда.

Жалобу подали в конце декабря 2021 года.

"Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции под председательством судьи Трефиловой Е.М. на 02.03.2022", - говорится в сообщении.

Ранее руководитель Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Тужиков сообщал ТАСС, что по результатам внеплановой проверки в период с июня по август было установлено, что корпорация "допустила порчу земель как объекта охраны окружающей среды". Ущерб оценивался в 651,6 млн рублей.

"ВСМПО-Ависма" является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиапрома. Контрольный пакет акций принадлежит менеджменту корпорации, блокирующий пакет - 25% плюс одна акция - Ростеху.