В частном доме в Коми произошел пожар

СЫКТЫВКАР, 17 января. /ТАСС/. Трое мужчин и женщина погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Ношуль Прилузского района Республики Коми. Пожар произошел ночью 16 января из-за неосторожного обращения с огнем, сообщила в понедельник пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.

"16 января в 01:40 в пожарно-спасательную службу Прилузского района поступило сообщение о возгорании жилого дома по улице Колхозная в селе Ношуль. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений дом был полностью охвачен огнем. В 06:55 возгорание было ликвидировано. На месте пожара обнаружены тела трех мужчин и женщины", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, жилой дом полностью уничтожен огнем на площади 64 кв. м. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.