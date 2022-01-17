Суд арестовал имущество омского пивзавода на 90 млн рублей

ОМСК, 17 января. /ТАСС/. Омский суд по ходатайству следственных органов наложил арест на имущество пивоваренной компании "Сибирский стандарт" на сумму 90 млн рублей, сообщила в понедельник ТАСС старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Лариса Болдинова. Ранее в отношении владельца предприятия, депутата горсовета Омска Ларисы Горностаевой возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и акцизов в особо крупном размере.

"Следствие наложило арест на имущество "Сибирского стандарта" на сумму 90 млн рублей по делу по уклонению от уплаты налогов", - сказала Болдинова.

Ранее ТАСС со ссылкой на СК сообщал, что в отношении Горностаевой возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, в 2014-2015 годах она распорядилась не отражать в бухгалтерской документации и налоговой отчетности всю произведенную продукцию, а реализовывать ее через подконтрольные фирмы.