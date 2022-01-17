В России в 2021 году выросло число погибших при пожарах детей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. МЧС России отмечает рост в 2021 году количества погибших при пожарах детей, об этом сообщил заместитель главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору - заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Дмитриев.

"На пожарах в 2021 году погибли 380 детей, это на 6,4% больше, чем в 2020 году", - сказал он, выступая на заседании в Общественной палате РФ.

Также на водоемах в России ежегодно гибнет около 300 детей.

Для профилактики гибели детей в числе прочего МЧС обновило свой портал детской безопасности. Там выкладывают уроки по поведению при различных обстоятельствах.