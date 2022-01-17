Дело о мошенничестве в отношении 96-летнего ветерана Пронина направлено в суд

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве в отношении 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина направлено в суд, предполагаемый организатор хищения объявлен в международный розыск. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователями следственного управления УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве направлено в суд уголовное дело в отношении двоих участников организованной группы телефонных мошенников. Они обвиняются в четырех эпизодах хищения денежных средств в крупном размере у столичных пенсионеров", - сказала она.

По словам Волк, одним из потерпевших оказался ветеран Великой Отечественной войны Василий Пронин. Ранее сообщалось, что ему на домашний телефон поступил позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил ветерана снять с личного банковского счета 400 тыс. рублей и передать их третьему лицу. По словам звонившего, это якобы было необходимо для задержания с поличным мошенника. Двое злоумышленников были задержаны, им предъявлено обвинение (ч. 4. ст. 159 УК РФ), они отправлены в СИЗО.

В ходе расследования установлено, что задержанные причастны к трем аналогичным эпизодам противоправной деятельности, общая сумма причиненного ущерба составила 1 млн 400 тыс. рублей. "В настоящее время предварительное расследование уголовного дела завершено, оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Измайловский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", - добавила представитель МВД.

Волк отметила, что, по имеющейся информации, координация мошеннических действий осуществлялась из-за рубежа. Личность предполагаемого организатора криминальной схемы установлена, он объявлен в межгосударственный розыск. Уголовное дело в отношении него и других соучастников противоправной деятельности выделено в отдельное производство.

Василий Пронин, 96-летний ветеран и участник битвы на Курской дуге, был гостем на параде Победы на Красной площади и сидел рядом с президентом России.