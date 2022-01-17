В Москве пятеро неизвестных с ножом и пистолетом напали на мужчину

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Пятеро неизвестных с пистолетом и ножом напали на мужчину на парковке на северо-востоке Москвы. У пострадавшего пулевое и ножевое ранения. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Информация о разбойном нападении на Дмитровском шоссе в районе дома 163а, корпус 2, поступила в службу "112" днем 16 января. Мужчина приехал на парковку на такси Skoda Octavia, после чего к автомобилю подбежали пятеро неизвестных, один из которых выстрелил ему из травматического пистолета в левое бедро и похитил борсетку с личными вещами. Другой злоумышленник ножом ранил мужчину в грудь и правое бедро. После этого неизвестные с места происшествия скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч. 2. ст. 162 УК РФ), злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.