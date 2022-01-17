Полиция возбудила дело после ДТП под Воронежем, где погибли три человека

ВОРОНЕЖ, 17 января. /ТАСС/. Полиция Воронежской области возбудила уголовное дело после ДТП в Новоусманском районе, в котором погибли три человека, еще один ребенок получил травмы. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Следственным отделом ОМВД России по Новоусманскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, по обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне на 530-м км дороги М4 "Дон", в результате которого погибли три человека и пострадал ребенок", - говорится в сообщении.

По данным полиции, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются и допрашиваются очевидцы происшествия.

Столкновение автомобиля BMW и фуры произошло 16 января в 19:40 в Новоусманском районе на 530-м км дороги М4 "Дон". По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, двигаясь в сторону Москвы, допустил столкновение с автомобилем MAN, который производил маневр разворота. В результате ДТП погибли водитель BMW и два его пассажира (мужчина и женщина), также телесные повреждения получила девочка.