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В аэропорту Минска со взлетно-посадочной полосы выкатился самолет "Узбекских авиалиний"

В результате инцидента никто не пострадал

МИНСК, 17 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Узбекские авиалинии" после приземления в национальном аэропорту "Минск" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении Telegram-канала минского аэропорта.

"Примерно в 11:45 (совпадает с мск) во время сильного снегопада и метели Airbus А-320 авиакомпании "Узбекские авиалинии", выполнявший рейс Ташкент - Минск, успешно приземлился в национальном аэропорту. Однако в момент руления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находится 115 пассажиров. По предварительным данным, пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

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