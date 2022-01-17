При пожаре в частном доме в Екатеринбурге погибли два ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Две малолетние девочки погибли при пожаре в частном доме Екатеринбурга. Семья является неблагополучной, мать ранее привлекали за побои и неисполнение обязанностей по воспитанию, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, возможной причиной пожара могла стать неисправная электропроводка. Семья, в которой произошла трагедия, является неполной и неблагополучной. В отношении матери сотрудники полиции территориального ОВД ранее уже возбуждали административное производство по ст. 5.35 КоАП РФ ("Ненадлежащее воспитание собственных детей"). Сама же хозяйка жилища ранее имела опыт нарушения действующего законодательства, привлекалась к уголовной ответственности за побои и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - сказал Горелых.

По данным регионального следственного управления СК РФ, 34-летняя мать девочек 2017 и 2018 годов рождения вместе с сожителем ушла в магазин, оставив в частном доме дочерей. В доме по неустановленной пока причине в одной из комнат произошло возгорание, в результате которого возникло сильное задымление. Вернувшись домой, мать девочек обнаружила их в тяжелом состоянии, спасти жизнь детей не удалось, они умерли по пути в больницу.

"По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбурга СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - сказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.