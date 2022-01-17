Один из предполагаемых хакеров REvil обжаловал арест по делу о хищении денег

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Один из предполагаемых участников группировки хакеров REvil, члены которой рассылали вирусы для вымогательства денег, обжаловал свой арест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда, куда поступила апелляция.

"В суд поступила апелляционная жалоба Андрея Бессонова на решение заключить его под стражу по ходатайству следствия", - сказали в суде.

В минувшие пятницу и субботу Тверской суд Москвы арестовал 10 человек, подозреваемых в причастности к группировке REvil. Все фигуранты подозреваются по ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"), им грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. При этом как минимум один из арестованных - Роман Муромский - заявил, что не признает себя виновным в инкриминируемом ему деянии.

По данным Центра общественных связей ФСБ России, во взаимодействии со следственным департаментом МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях была пресечена противоправная деятельность членов организованного преступного сообщества REvil. В ЦОС подчеркнули, что основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США.

Группировка REvil считается одной из самых активных кибербанд в мире. Она совершила несколько крупных атак, в том числе на компанию Apple и правительство Техаса. По 25 адресам мест пребывания 14 участников организованного преступного сообщества изъяли свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, $600 тыс., €500 тыс., а также компьютерную технику, криптокошельки, 20 автомобилей премиум-класса.