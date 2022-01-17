В ДТП под Псковом пострадали шесть человек

ПСКОВ, 17 января. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе четыре ребенка пострадали из-за столкновения трех автомобилей на трассе в Псковской области, сообщила в понедельник пресс-служба регионального УМВД РФ.

"ДТП в Палкинском районе Псковской области. По предварительной информации, столкновение произошло на 315-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель. В происшествии участвовало три легковых автомобиля: Opel, SsangYong и Kia. На данный момент имеется информация о шести пострадавших, среди них четыре несовершеннолетних", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.