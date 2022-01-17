Полиция не исключает, что нападение на вдову Градского было инсценировкой

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции рассматривают версию, что нападение на вдову Александра Градского Марину Коташенко и хищение у нее 100 млн рублей могло быть инсценировкой. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе прорабатывается версия, что вооруженное нападение на Коташенко и хищение под угрозой крупной суммы денег было инсценировкой", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что Коташенко обратилась в полицию с заявлением о нападении спустя почти шесть часов. "По словам потерпевшей, неизвестные совершили разбойное нападение на нее в первой половине дня - около 13:00 часов, при этом заявление она решила подавать и обратилась в полицию ближе к 19:00. Женщина утверждает, что все это время находилась в шоковом состоянии. Более того, злоумышленники якобы предупреждали ее, что нельзя обращаться к правоохранителям", - пояснил он.

Также есть данные, что потерпевшая после после того как у нее похитили деньги, сама подвезла троих мужчин на трассу, где они пересели в белый Mercedes и направились в сторону Москвы. "Все это указывает на то, что произошедшее могло быть постановкой", - добавил источник.

Вдова Александра Градского Марина Коташенко обратилась в полицию вечером в воскресенье. Она сообщила, что неизвестные злоумышленники спровоцировали ДТП с автомобилем, в котором она ехала. Затем к ней подсели трое неизвестных и, угрожая оружием, заставили вернуться домой, где забрали крупную сумму денег. Как сообщил источник ТАСС, злоумышленники похитили 100 млн рублей. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о разбое (ст. 162 УК РФ). Дело находится на контроле подмосковной прокуратуры.