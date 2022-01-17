Суд в Твери арестовал 16-летнего подростка по делу о сбыте наркотиков

ТАСС, 17 января. Суд по ходатайству следователей арестовал 16-летнего жителя Твери, который подозревается в попытке сбыта через тайники более 70 свертков с наркотиками. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тверской области.

"К настоящему времени судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 16-летний подросток подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере").

По данным следствия, в январе 2022 года несовершеннолетний получил не менее 74 свертков с наркотиками, которые намеревался разместить в тайниках на территории Твери для последующего сбыта. Вечером 12 января его задержали и доставили в отдел полиции.