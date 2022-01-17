На Алтае задержали организатора ячейки "Свидетели Иеговы"

ТАСС, 17 января. Следователи в Республике Алтай задержали организатора запрещенной экстремистской организации "Свидетели Иеговы" в Горно-Алтайске. По данному факту возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в понедельник.

"По предварительным данным, с мая 2017 года местный житель, осведомленный о ликвидации организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящих в ее структуру местных религиозных организаций, в том числе "Свидетели Иеговы "Горно-Алтайск", умышленно продолжал ее деятельность путем созыва собраний, вербовки новых членов. В целях конспирации он определял места посредством программного обеспечения для видеозвонков, а также руководил проведением собраний, проповедуя религию "Свидетели Иеговы", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации") по материалам оперативно-разыскной деятельности УФСБ РФ по республике. Ранее были проведены обыски по месту жительства участников запрещенной организации, в ходе которых изъяты электронные средства связи, запрещенная литература. Также задержан организатор - 45-летний местный житель.

"Ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы", - подчеркнули в пресс-службе.