Антон Астахов обжаловал решение суда отправить его под домашний арест

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере Антон Астахов обжаловал назначение ему домашнего ареста. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Головинском суде Москвы, избравшем меру пресечения.

"В суд поступила жалоба Астахова А. на решение от 20 декабря 2021 года, которым ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 18 февраля", - сказали в суде. Дата заседания пока не назначена.

Ходатайство следствия поступило в суд еще в конце ноября 2021 года, однако суд отклонил его, после чего прокуратура подала апелляцию на это решение в Мосгорсуд. Вторая инстанция установила, что районный суд, отказавшись избрать обвиняемому меру пресечения, не учел ряд обстоятельств дела. В итоге Мосгорсуд решил отменить постановление об отказе поместить Астахова под домашний арест и передал материалы в суд первой инстанции на новое рассмотрение, после чего Головинский суд избрал обвиняемому домашний арест на срок до 18 февраля 2022 года.

По данным СМИ, следователи считают Антона Астахова причастным к хищению на несколько миллионов рублей.