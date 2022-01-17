Нападение на синагогу в Техасе расследует группа ФБР по борьбе с терроризмом

ТАСС, 17 января. Объединенная оперативная группа ФБР США по борьбе с терроризмом будет расследовать захват заложников в синагоге в Техасе. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post со ссылкой на имеющееся в распоряжении заявление ФБР.

"Это дело, связанное с терроризмом, объектом в котором стало еврейское сообщество, и его расследованием занимается объединенная оперативная группа по борьбе с терроризмом", - цитирует газета заявление ФБР.

Телекомпания ABC в субботу сообщила о захвате в заложники четырех человек в синагоге Колливилля, в том числе раввина. Как заявлял телеканалу неназванный представитель властей, вооруженный мужчина утверждал, что является братом осужденной за терроризм уроженки Пакистана Аафии Сиддикки, и требовал освободить ее. Адвокат осужденной Марва Элибиалли заявила телекомпании CNN, что человек, захвативший заложников в синагоге, не является братом ее подзащитной. В субботу вечером глава полиции Колливилля сообщил на пресс-конференции, что преступник мертв, а люди, которых он взял в заложники, освобождены в ходе операции, проведенной ФБР. В воскресенье ФБР сообщило, что захватившим заложников в синагоге был 44-летний британец Малик Фейсал Акрам. Позднее полиция британского Манчестера задержала двух подростков, подозреваемых в причастности к захвату заложников в Техасе.

Президент США Джо Байден назвал захват заложников "актом терроризма".