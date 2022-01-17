Решение по слушаниям дела Макарова, убившего сослуживцев в Воронеже, вынесут 19 января

ВОРОНЕЖ, 17 января. /ТАСС/. Решение по итогам предварительного слушания по делу бывшего срочника Антона Макарова, которому вменяют убийство трех человек в воинской части на военном аэродроме Балтимор в Воронеже, будет вынесено в среду. Об этом сообщил ТАСС в понедельник представитель Воронежского гарнизонного военного суда.

"Перерыв объявлен до завтра 11:00 (мск). Результат предварительного слушания будет в среду. То есть еще будет два предварительных слушания, а в среду будет решено, назначать судебное заседание или будет какое-то иное решение", - сказал собеседник агентства.

В понедельник начались предварительные слушания по суду над бывшим солдатом срочной службы Антоном Макаровым, по которому материалы уголовного дела были переданы для рассмотрения по существу во 2-й Западный окружной военный суд. Дело рассматривает Воронежский гарнизонный военный суд, так как потерпевшие, большинство свидетелей и сам Макаров находятся в Воронеже, из 2-го Западного окружного военного суда в Воронеж прибыл судья.

Как сообщалось ранее, Макаров проходил психиатрическую экспертизу в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского и лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа Воронежского областного клинического психолого-неврологического диспансера.

Как рассказал ТАСС выживший после покушения бывший солдат срочной службы Виктор Фирсов, в воинской части 45117 на военном аэродроме Балтимор не было дедовщины. Фирсов более 21 дня после ранения проходил лечение в Москве, после чего дослужил срок и был уволен в запас, в настоящее время он работает слесарем в Курской области.