Суд отложил на 2 февраля рассмотрение жалобы на приговор экс-полицейским по делу Голунова

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отложил на 2 февраля рассмотрение жалоб на приговор бывшим полицейским, осужденным на сроки от пяти до 12 лет за фабрикацию дела в отношении журналиста Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

"Игоря Ляховца не доставили на судебное заседание из-за контакта с зараженным COVID-19, в связи с этим заседание отложено на 11:00 2 февраля", - сказала пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

6 июня 2019 года журналист интернет-издания "Медуза" Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков и помещен под домашний арест. Через три дня после начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден, все обвинения с него были сняты. Из МВД были уволены пять полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Пучков. 19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу.

Басманный суд Москвы 30 января 2020 года арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвинялись в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы. По версии СК, оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения. В итоге суд приговорил Ляховца к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, Уметбаев, Феофанов и Сергалиев получили по восемь лет колонии, Денис Коновалов - пять лет. Также суд лишил бывших полицейских специальных званий и запретил им занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на сроки до пяти лет. Гражданский иск Голунова в размере 5 млн рублей суд удовлетворил полностью и распределил выплату поровну между осужденными.