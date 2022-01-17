В Костроме задержали подозреваемого в домогательствах к несовершеннолетним футболисткам

КОСТРОМА, 17 января. /ТАСС/. Мужчину, подозреваемого в домогательствах к девочкам-подросткам, занимающимся футболом в клубе "Пантера", задержали в Костроме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Костромской области.

"Задержан мужчина, который подозревается в совершении преступлений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело, обвинение еще не предъявлено", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, потерпевшие девочки занимались футболом в клубе "Пантера" в Костроме.