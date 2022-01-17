СК возбудил дело после гибели двух человек в ДТП под Смоленском

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Смоленской области по факту аварии с участием легкового автомобиля и двух грузовиков, в которой погибли мужчина и 14-летний подросток, а также пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что проверку по факту ДТП проводило региональное управление МВД, но в связи с количеством пострадавших и общественным резонансом по решению прокуратуры материалы были преданы в следственное управление СК РФ.

Как сообщили ТАСС в региональном департаменте по здравоохранению, пострадавшая девочка сейчас находится в отделении реанимации. "Состояние крайне тяжелое за счет обширной сочетанной травмы, без динамики", - сказали в департаменте.

Как сообщалось, ДТП произошло днем 15 января на третьем километре автодороги Ольша - Гнездово. По данным пресс-службы УМВД России по Смоленской области, водитель ВАЗ-21150 во время обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем, после чего автомобиль откинуло на попутно движущуюся автомашину Volvo. На месте происшествия погибли 50-летний водитель автомобиля и 14-летний пассажир, двоих несовершеннолетних пассажиров госпитализировали.