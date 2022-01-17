Липецкий суд приговорил к 20 годам колонии мужчину, совращавшего детей

ТАСС, 17 января. Суд в Липецке приговорил к 20 годам колонии строгого режима 35-летнего мужчину, который признан виновным в четырех преступления против половой неприкосновенности детей 12-14 лет и в даче взятки за попытку избежать уголовной ответственности. Он заманивал к себе детей играми на компьютере, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Липецкой области.

"Виновному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении ведомства, мужчина признан виновным в четырех эпизодах по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"), п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) в крупном размере").

"Мужчина под предлогом компьютерных игр приглашал в гости школьников в возрасте от 12 до 14 лет и, предлагая подзаработать, совершал в отношении несовершеннолетних насильственные действия сексуального характера. За денежное вознаграждение четверо школьников выполняли его просьбы на протяжении длительного времени", - сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

По данным пресс-службы ведомства, мужчина пытался избежать уголовной ответственности и через посредника передал 200 тыс. руб. сотрудникам правоохранительных органов, за что также был привлечен к уголовной ответственности.