На Ставрополье в ДТП погиб один человек

ПЯТИГОРСК, 17 января. /ТАСС/. Один человек погиб в результате ДТП с участием двух автомобилей на Ставрополье, еще пять человек, в том числе ребенок, госпитализированы. Об этом сообщили журналистам в УГИБДД по краю.

"17 января около 14:40 мск на 76-м километре автодороги Светлоград - Благодарный - Буденновск произошло встречное столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого один человек погиб и пять получили травмы. По предварительной версии, водитель автомобиля ВАЗ-2106 допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2114", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП оба водителя и четыре человека с травмами доставлены в ЦРБ Благодарненского ГО. Водитель ВАЗ-2106 впоследствии скончался в реанимационном отделении больницы.

"Установлено, что на месте происшествия состояние дорожного полотна удовлетворительное, зимней скользкости нет. Видимость не ограничена. Ребенок перевозился с применением детской автолюльки. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб", - сказано в пресс-релизе.