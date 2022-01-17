Трое предполагаемых хакеров REvil обжаловали арест по делу о хищении денег

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Тверской суд Москвы получил еще две жалобы на арест предполагаемых участников группировки хакеров REvil, члены которой рассылали вирусы для вымогательства денег. Ранее подобную жалобу подал один фигурант дела. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступили жалобы от адвокатов Романа Муромского и Алексея Малоземова на решение поместить этих людей под стражу. Ранее свою меру пресечения обжаловал Андрей Бессонов. Таким образом пока в суд поступили три жалобы", - сказали в суде.

В минувшие пятницу и субботу Тверской суд Москвы арестовал 10 человек, подозреваемых в причастности к группировке REvil. Все фигуранты подозреваются по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), им грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. При этом как минимум один из арестованных - Роман Муромский - заявил, что не признает себя виновным в инкриминируемом ему деянии.

По данным Центра общественных связей ФСБ России, во взаимодействии со следственным департаментом МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях была пресечена противоправная деятельность членов организованного преступного сообщества REvil. В ЦОС подчеркнули, что основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США.

Группировка REvil считается одной из самых активных кибербанд в мире. Она совершила несколько крупных атак, в том числе на компанию Apple и правительство Техаса. По 25 адресам мест пребывания 14 участников организованного преступного сообщества изъяли свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, $600 тыс., €500 тыс., а также компьютерную технику, криптокошельки, 20 автомобилей премиум-класса.