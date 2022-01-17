В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении художника за осквернение Марсова поля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Московский художник Иван Волков задержан в Петербурге за создание арт-объекта на Марсовом поле в виде фекалий. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено дело по 244-й статье УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения")", - рассказал собеседник агентства.

В вину художнику вменяется то, что он, цинично пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, разместил на Марсовом поле в центре Петербурга арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета. Таким образом, считают в полиции, Волков осквернил место массового захоронения, которое расположено на площади.

Марсово поле - площадь в историческом центре Петербурга, которая в начале XX века стала некрополем павших во время Февральской и Октябрьской революций, а также Гражданской войны. Здесь похоронены жертвы уличных боев, петроградские рабочие, погибшие во время антибольшевистского восстания в Ярославле в июле 1918 года, участники обороны Петрограда от войск белого генерала Николая Юденича, а также некоторые видные революционеры (например, Моисей Урицкий и Моисей Володарский).