Суд отклонил кассацию осужденных за экстремизм участников "Нового величия"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор участникам молодежного сообщества "Новое величие", которые ранее были признаны виновными в экстремизме. Об этом ТАСС сообщила адвокат одного из осужденных Светлана Сидоркина.

"Суд отклонил кассационную жалобу на приговор Руслану Костыленкову, Вячеславу Крюкову, Петру Карамзину, Анне Павликовой, Марии Дубовик, Дмитрию Полетаеву и Максиму Рощину", - сказала собеседница агентства. В жалобе фигуранты дела и их защитники просили суд отменить приговор, прекратить производство по уголовному делу или направить материалы на новое рассмотрение.

В свою очередь прокуратура в ходе заседания настаивала на законности вынесенного приговора.

Уголовное дело в отношении участников "Нового величия" было возбуждено по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества и участие в нем"). По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

В начале августа 2020 года Люблинский суд Москвы приговорил на сроки от четырех лет условно до семи лет колонии семерых участников объединения. Костыленков получил семь лет колонии, Крюков - шести лет колонии, Карамзин - 6,5 года колонии, Павликова - четыре года условно, Дубовик - шесть лет условно, Полетаев получил шесть лет условно, Максим Рощин - 6,5 года условно. Позже Мосгорсуд снизил на три месяца сроки наказания Костыленкову, Карамзину и Рощину.