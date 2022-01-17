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Землетрясение в Афганистане привело к гибели 12 человек

Власти не исключают, что число жертв может увеличиться

ТАСС, 17 января. По меньшей мере 12 человек погибли и несколько десятков пострадали в результате землетрясения, произошедшего в понедельник на северо-западе Афганистана. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

По его информации, несколько домов были повреждены. Власти не исключают, что число жертв может увеличиться.

В понедельник Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении на северо-западе Афганистана. Эпицентр подземных толчков магнитудой до 5,6 располагался приблизительно в 154 км к северо-востоку от города Герат, где проживают около 272 тыс. человек.

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