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Два человека погибли в результате взрыва на АЗС в центральной части Германии

Причина случившегося пока не установлена

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Два человека погибли в результате пожара на автозаправочной станции в населенном пункте Хаммерсбах (федеральная земля Гессен) в центральной части Германии. Об этом в понедельник сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя местной полиции.

По его информации, в понедельник на территории АЗС на автобане 45 (A45) недалеко от Хаммерсбаха вспыхнул пожар. По свидетельствам очевидцев, около полудня произошел взрыв бензоколонки. В результате инцидента погибли два человека. Впоследствии, как отметил представитель правоохранительных органов, пожар был потушен. От взрыва пострадало и соседнее здание ресторана.

Причина случившегося пока не установлена. По предварительным данным, в происшествии участвовали два автомобиля. Один погибший был найден в одной из машин, второй обнаружен в непосредственной близости. На месте происшествия работают сотрудники криминальной полиции. Ведется расследование произошедшего.

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