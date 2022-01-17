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На востоке США из-за снегопадов более 118 тыс. человек остаются без электричества

Отключения электричества затронули Северную Каролину, Западную Вирджинию, Джорджию, Массачусетс и Южную Каролину

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Снежная буря на юго-востоке США оставила без света более 118 тыс. потребителей, свидетельствуют обновленные в понедельник данные портала poweroutage.us.

По его сведениям, отключения электричества затронули Северную Каролину, Западную Вирджинию, Джорджию, Массачусетс и Южную Каролину.

По данным метеорологов, снежная буря, которая сопровождается снегопадами и оледенениями, будет двигаться на север и постепенно терять силу. В Нью-Йорке и Бостоне ожидаются резкие порывы ветра до 22 м/с.

Ухудшение погоды сказалось на авиасообщении в стране - более 1,5 тыс. авиарейсов были отменены в понедельник, согласно данным портала flightaware.com.

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