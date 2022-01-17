Экс-замначальника московского СИЗО-5 "Водник" осудили на три года условно за растрату

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Бывший замначальника московского СИЗО-5 "Водник", в котором содержался осужденный актер Михаил Ефремов, Сергей Мацкевич приговорен к трем годам условно за растрату. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Головинского районного суда Москвы, который огласил приговор.

"Мацкевич признан виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в крупном размере с использованием служебного положения") и приговорен к трем годам лишения свободы условно", - сказали в суде.

Там добавили, что по делу также осуждены старший инспектор отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения СИЗО-5 и водитель. Они также приговорены к условным срокам.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено в отношении замначальника столичного СИЗО-5 "Водник" и еще двоих сотрудников изолятора за то, что они, вступив в сговор, украли продукты, предназначенные для заключенных на сумму 15 тыс. рублей. По предварительной информации, 5 августа злоумышленники погрузили в служебную "Газель" на территории учреждения продукты, предназначенные для заключенных, и вывезли их в неизвестном направлении.