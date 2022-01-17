Задержанный в отделе полиции в Подмосковье погиб при возгорании из-за сломанного ключа

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Задержанный погиб в отделе полиции в подмосковной Балашихе во время возгорания проводки, его не смогли спасти из-за сломанного ключа от клетки. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Инцидент произошел еще 1 января, однако о нем стало известно только сегодня. После тушения пожара в пункте полиции "Южный" МУ МВД России "Балашихинское" в специальном помещении для задержанных было обнаружено тело 30-летнего мужчины без признаков жизни.

"По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки осветительного прибора. Почувствовав запах гари и обнаружив возгорание, сотрудниками полиции были предприняты меры для спасения мужчины, однако открыть дверь в камеру и спасти мужчину не удалось из-за сломавшегося ключа", - сообщила Врадий.

По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Следователем проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, допрошены свидетели и очевидцы, изучена необходимая документация, назначена судебно-медицинская экспертиза.