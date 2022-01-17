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В ООН заявили, что ситуация в Королевстве Тонга после извержения вулкана остается неясной

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что получение точной информации затрудняет тот факт, что по всему архипелагу после извержения вулкана не работают телефонная связь и интернет

ООН, 17 января. /ТАСС/. Реальное положение дел в Королевстве Тонга, где произошло извержение вулкана, остается неясным, связи с некоторыми островами архипелага почти нет. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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"Особенно мы обеспокоены ситуацией на островах Фонои и Манго, где, согласно данным аэроразведки, зафиксированы значительные разрушения", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что получение точной информации затрудняет тот факт, что по всему архипелагу после извержения вулкана не работают телефонная связь и интернет. Функционирование спутниковых телефонов затруднено из-за больших объемов пепла, выброшенных в атмосферу. "Ясной картины у нас нет, думаю, нет ее ни у кого. Мы стараемся получить информацию, чтобы понять какая требуется помощь", - указал он.

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Королевстве Тонга 14 января. По данным геологической службы страны, оно стало крупнейшим с декабря прошлого года и послужило причиной ряда небольших цунами, зарегистрированных у побережья Тонгатапу - крупнейшего острова архипелага Тонга.

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