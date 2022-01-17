В ООН заявили, что ситуация в Королевстве Тонга после извержения вулкана остается неясной

ООН, 17 января. /ТАСС/. Реальное положение дел в Королевстве Тонга, где произошло извержение вулкана, остается неясным, связи с некоторыми островами архипелага почти нет. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Особенно мы обеспокоены ситуацией на островах Фонои и Манго, где, согласно данным аэроразведки, зафиксированы значительные разрушения", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что получение точной информации затрудняет тот факт, что по всему архипелагу после извержения вулкана не работают телефонная связь и интернет. Функционирование спутниковых телефонов затруднено из-за больших объемов пепла, выброшенных в атмосферу. "Ясной картины у нас нет, думаю, нет ее ни у кого. Мы стараемся получить информацию, чтобы понять какая требуется помощь", - указал он.

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Королевстве Тонга 14 января. По данным геологической службы страны, оно стало крупнейшим с декабря прошлого года и послужило причиной ряда небольших цунами, зарегистрированных у побережья Тонгатапу - крупнейшего острова архипелага Тонга.