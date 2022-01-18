На Сахалине неизвестный сообщил о минировании трех школ и детского сада

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 января. /ТАСС/. Анонимные сообщения о минировании поступили во вторник в три школы и один детский сад города Корсакова на юге Сахалина, рассказали журналистам в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Утром 18 января поступило сообщение о минировании школ № 1, 3, 4 и детского сада № 7 в городе Корсакове", - сообщили в пресс-службе мэрии.

По информации местных властей, все оперативные службы были оповещены и отправили сотрудников по адресам учебных заведений. Все учащиеся и работники перечисленных учреждений эвакуированы.

В понедельник неизвестный сообщил о минировании восьми школ Южно-Сахалинска и его пригорода. Оперативные службы обследовали здания, всех сотрудников эвакуировали. Следователи организовали проверку. Школьников в этот день в учреждениях не было, так как в Южно-Сахалинске они находятся на дистанционном обучении с прошлой недели в связи с расчисткой дорог после снежного циклона.