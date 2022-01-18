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Под Новгородом легковой автомобиль столкнулся с грузовиком

Погибли четыре человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Столкновение Volkswagen Polo и грузовика Renault произошло на федеральной трассе А-122 в Новгородской области, погибли четыре человека и один пострадал, сообщили ТАСС в региональном управлении ГИБДД.

"В результате ДТП четыре пассажира Volkswagen скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи, водитель легкового автомобиля с тяжелыми травмами доставлен в клиническую больницу №122 города Валдай", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что авария произошла около 02:45 мск во вторник на 260-м километре трассы А-122, которая проходит от региональной дороги А-114 до Невеля в Псковской области.

По данным ГИБДД, водитель Volkswagen допустил занос автомобиля, после чего он выехал на встречную полосу и врезался в грузовик с прицепом. По факту ДТП проводится проверка.

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