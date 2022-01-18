По меньшей мере два человека погибли в результате извержения вулкана в Королевстве Тонга

СИДНЕЙ, 18 января. /ТАСС/. Как минимум два человека погибли в результате извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, расположенного в 65 км к северу от столицы Королевства Тонга. Об этом во вторник сообщает RNZ со ссылкой на МИД Новой Зеландии.

По данным ведомства, тела двух погибших были обнаружены при расчистке улиц столицы островного государства Нукуалофы от пепла и обломков зданий, разрушенных в результате цунами. Первой жертвой стихии стала гражданка Великобритании Анджела Гловер, которая, по сообщениям ее семьи, погибла во время цунами, пытаясь спасти животных из приюта. Личность второго погибшего устанавливается.

Глава новозеландского МИД Нанаия Махута заявила, что были получены первые данные воздушного наблюдения, начатого самолетами ВВС Новой Зеландии в понедельник. "Изображения и подробная информация были отправлены властям Королевства Тонга, чтобы они могли решить, какая помощь им необходима прежде всего", - указала министр.

Также Махута сообщила, что взлетно-посадочная полоса столичного аэропорта королевства в настоящий момент засыпана пеплом и нуждается в расчистке, чтобы начать принимать самолеты. "Два корабля новозеландских ВМС - фрегат "Веллингтон" и вспомогательный военный корабль "Аотеароа" сегодня направятся в Королевство Тонга, <…> чтобы как можно быстрее отреагировать на просьбу его правительства о помощи, если таковая последует", - указала она.

Планируется, что фрегат "Веллингтон" доставит на территорию островной страны команды гидрографической разведки и водолазов, а вспомогательный корабль "Аотеароа" возьмет на борт запасы питьевой воды и гуманитарный груз. Корабли новозеландских ВМС будет сопровождать многоцелевой армейский вертолет корабельного базирования SH-2G Seasprite. Также новозеландские власти подготовили к вылету военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules, который доставит в пострадавшие районы гуманитарную помощь и предметы первой необходимости.

16 января Новая Зеландия объявила о выделении 500 тыс. новозеландских долларов (более $340 тыс.) для помощи пострадавшей от стихийного бедствия стране, однако во вторник эта сумма была увеличена до 1 млн новозеландских долларов.

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Королевстве Тонга 14 января. 15 января сильный взрыв и активная вулканическая деятельность стали причиной ряда небольших цунами, в результате которых сильно пострадала расположенная на северном берегу столица островного государства, а также часть курортов и населенных пунктов на западе острова.

В настоящий момент большая часть островов архипелага покрыта пеплом, который представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья местных жителей, а связь страны с внешним миром сильно ограничена из-за повреждения подводного кабеля. Власти королевства сообщили об активации аварийного маяка в районе двух небольших обитаемых островов, расположенных в центральной части архипелага, судьба 105 их жителей остается неизвестной.