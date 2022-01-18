В Новотроицке два ковидных центра остались без воды из-за коммунальной аварии

ТАСС, 18 января. Два здания ковид-центров в Новотроицке остались без водоснабжения из-за прорыва водопровода. Также в зону отключения попали стоматологическая больница, шесть многоквартирных и 14 частных домов в городе, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минстроя Оренбургской области.

Аварийная ситуация в системе водоснабжения произошла 18 января в 05:10 мск на улице Советской, 60. В зоне аварийного отключения водоснабжения оказались шесть многоквартирных двухэтажных и 14 частных домов в районе ул. Севастопольской и Больничного городка. "Также в зону отключения попали стоматологическая больница и два здания ковид-центров", - сообщили в ведомстве.

Без воды остались около 350 человек, из них 118 человек находятся в больнице, в том числе 80 пациентов ковидных центров.

Организован подвоз воды - работают три водовоза и идет раздача бутилированной воды. В пресс-службе уточнили, что нет холодного и горячего водоснабжения, но отопление есть.

В Минстрое сообщили, что на месте прорыва уже работают пять единиц техники и 15 специалистов. Устранить последствия аварии ориентировочно планируют до 10:00 (по мск). Ситуация находится на контроле правительства области и регионального Минстроя.