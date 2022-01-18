МЧС увеличило число спасателей для поисков мужчины и его сына под Мурманском

МУРМАНСК, 18 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Мурманской области задействовало вторую группу спасателей для поисков мужчины и его семилетнего сына, которые вечером в понедельник не вернулись после снегоходной прогулки в Печенгском муниципальном округе. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 03:40 18 января на усиление группировки выехала вторая группа спасателей МАКАСЦ в составе трех человек и двух единиц техники. В настоящее время поиски продолжаются", - говорится в сообщении.

Сообщение о том, что мужчина 1975 года рождения со своим сыном 2014 года рождения уехали утром на снегоходе от поселка городского типа Никель к озеру Заяц и не вернулись, поступило в понедельник. Они должны были вернуться с наступлением темного времени суток, но на связь не вышли. На место оперативно выехали спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра в составе четырех человек и четырех единиц техники. В поисковых работах также принимали участие волонтеры - шесть человек и три единицы техники.