В Томской области осудили двух мужчин за незаконную помощь в легализации 50 мигрантов

ТОМСК, 18 января. /ТАСС/. Городской суд в Асино Томской области приговорил двух жителей региона к трем и двум годам лишения свободы условно за помощь в получении фиктивных документов 50 выходцам из стран Центральной Азии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Томской области.

"Установлено, что в ходе оказания услуг по оформлению и сопровождению миграционных документов, фигуранты за денежное вознаграждение организовывали получение фиктивной документации, на основании которой иностранные граждане легализовывали свое пребывание на территории России. Установлено, что фигуранты причастны к легализации на территории региона более 50 выходцев из стран Центральной Азии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по данному факту сотрудниками УФСБ по региону было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация группой лиц по предварительному сговору незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации").

Суд признал мужчин виновными. При вынесении приговора суд учел признание вины и раскаяние подсудимых, сотрудничество со следствием и наличие у них несовершеннолетних детей.